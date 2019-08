Hatay’ın saklı cenneti: Karamağara

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara mavi ve yeşilin her tonunun yanı sıra muhteşem deniziyle adeta gizli bir turizm cenneti konumunda yer alıyor.

İlçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi’ne yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan, araç ulaşımının güçlükle sağlandığı, genellikle Samandağ ilçesinden yapılan tekne turlarıyla gidilen Karamağara koyu ve Yuvadibi sahili, eşsiz manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz koylar, denizin temiz olması nedeniyle Hataylılar tarafından da yüzmek için tercih edilen alan olarak biliniyor.

1998 yılından bu yana yerli ve yabancı turistleri tekne aracılığıyla Karamağara koyu ve Yuvadibi sahiline getirdiklerini söyleyen tekne kaptanı Baykan Dobriç, "Turlarımız her gün sabah saat 09.00, akşam saat 17.00’ye kadar sürüyor. Buraya her yerden insan geliyor. Yerli ve yabancı turistler, Samandağ’dan, Antakya’dan, Harbiye’den, Gaziantep’ten gelen oluyor. Tabi burayı gören insan hayran oluyor sizin gördüğünüz gibi hayran olmamak elde değil” dedi.

Tekne işletme sahiplerinden Kerem Dobriç ise, “Burası saklı bir koy herkesi bekleriz turlarımız her gün mevcut. 2 koyda yüzme molası oluyor, yüzmeyi bilmeyenlere can yeleği veriyoruz birebir ilgileniyoruz” diye konuştu.

Hatay’ın yanı sıra Antalya ve Marmaris’te de saklı koyların olduğunu ve hepsinin görülmesi gerektiğini söyleyen Ferhat İnan, “Benim ikinci gelişim buraya. Harikalar diyarı bir yer. Hatay’ın inanılmaz güzelliklerden bir tanesi ve çoğu insanın göremediği yerler buralar. Aynı zamanda Antalya ve Marmaris’te de hiç göremediğiniz koylarımız var, oraları görmeyi de herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Hatay’da böyle güzelliklerin olması nedeniyle çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Rencüzoğulları, “Çok güzel bir yer, tam doğa harikası bir yer. İlçemizde böyle güzel etkinliklerin düzenlemesi hepimiz için ayrıcalık. Böyle yerleri gezdiğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.