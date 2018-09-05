HABER

Hatay'ın turistik bölgesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 09:21 | Son Güncelleme

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede bahçelik alanda yangın çıktı.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede bahçelik alanda yangın çıktı. Hemen yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Kapısuyu Mahallesi'ndeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının akşam saatlerinde başlamasından dolayı söndürme çalışmalarına karadan başlandığını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların havadan da destekleneceğini belirtti. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının, çiftçilerin bahçe temizliği amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba sarf ediyor.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Kayseri'de 115 kilo eroin ele geçirildiKayseri'de 115 kilo eroin ele geçirildi
Profesörün eş isyanı: Geri verinProfesörün eş isyanı: Geri verin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Profesörün eş isyanı: Geri verin

Profesörün eş isyanı: Geri verin

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Aranıyor diye sahte kimlik kullandı, o da aranan şahıs çıktı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Otopark parası kavgası: 3 kişi bıçakla görevliye saldırdı

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Faytoncunun ürken atı dehşet saçtı

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.