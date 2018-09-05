Hatay'ın turistik bölgesinde yangın

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede bahçelik alanda yangın çıktı. Hemen yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Kapısuyu Mahallesi'ndeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralar’ın bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. 8 arazöz, 4 su tankı ve 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangının akşam saatlerinde başlamasından dolayı söndürme çalışmalarına karadan başlandığını, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaların havadan da destekleneceğini belirtti. Yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının, çiftçilerin bahçe temizliği amacıyla yaktığı ateşten kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba sarf ediyor.
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Telefondaki Müge Anlı'nın fotoğrafı 5 cinayeti aydınlattı
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması
Eski ABD Dışişleri Bakanı, Esad'ın Obama'ya gizli mektup gönderdiğini yazdı
BM Güvenlik Konseyi İdlib için cuma günü toplanacak
Sapık öğretmen 9 öğrencisine istismarda bulundu! Savunması 'pes' dedirtti!
Bakan Selçuk tarih verip açıkladı! Tüm öğretmenleri ilgilendiriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum