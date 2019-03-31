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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Sayın kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Sayın kazandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Sayın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Sayın 9 bin 990 oy aldı.

- Sayın'ın öz geçmişi

Sayın, 24 Şubat 1960 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yayladağı'nda, lise eğitimini Antakya'da tamamlayan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1999 yılı yerel seçimlerinde Şenköy beldesinde Fazilet Partisi belediye başkanı olan Sayın, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi. 2014 yılında Yayladağı ilçesinde AK Partiden belediye meclis üyesi olan Sayın, halen Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmektedir.

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