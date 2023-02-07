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'Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum' deyip uyardı! 'En az 3 fay segmenti kırılmış oldu' 1999 depremlerini örnek gösterip...

07.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açan depremlerden sonra uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geliyor. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük deprem olduğunu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu" dedi. Toplam yüzey kırığı uzunluğunun 500 km'yi aşmış durumda olduğunu ifade eden Sözbilir, 1999 depremlerini de örnek gösterdi. Öte yandan "Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum" diyerek uyardı.

'Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum' deyip uyardı! 'En az 3 fay segmenti kırılmış oldu' 1999 depremlerini örnek gösterip...

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Yıkımlara, ölüm ve yaralanmalara yol açan depremler sonrası bölgelerde arama- kurtarma çalışmaları ise sürdürülüyor. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

"EN AZ 3 FAY SEGMENTİ KIRILMIŞ OLDU"

Prof. Dr. Sözbilir, "Deprem bölgesine giderken dünden beri yaptığım gözlemleri deprem verileriyle birleştirdiğimde bu depremin, Türkiye'de son 100 yılda meydana gelmiş en büyük depremi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla en az 3 fay segmenti kırılmış oldu. Toplam yüzey kırığı uzunluğu 500 kilometreyi aşmış durumda. Bu durum, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılmanın geliştiğini gösteriyor" dedi.

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"HATAYLI BİR BİLİM İNSANI OLARAK SESLENMEK İSTİYORUM"

AFAD ekipleri başta olmak üzere binlerce görevlinin varını yoğunu ortaya koyduğunu hatırlatan Prof. Dr. Sözbilir, arama- kurtarma veya yardım ekibinden olmayıp bölgeye gidenleri uyararak "Deprem bölgesine kara yoluyla gittiğimde şunu gördüm. Sivil araçlar yardım ve arama-kurtarma araçlarından 10 kat daha fazla. Bu da enkaz altında kalanlara gitmesi gereken yardımların gecikmesine neden oluyor. Enkaz altındaki insanlarımızın 72 saatlik yaşam vakti, gittikçe daralıyor. Ben Hataylı bir bilim insanı olarak seslenmek istiyorum. Enkaz altındaki akrabalarınızın, arkadaşlarınızın kurtarılmasını istiyorsanız hayati bir neden olmadıkça trafiğe çıkmayın ve şehir giriş- çıkışlarının kitlenmesine neden olmayın" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Hasan Sözbilir

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