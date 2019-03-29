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Hataylı Çanakkale şehitlerinin adı Amanoslar’da yaşatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Çanakkale savaşlarında şehit olan 276 Hataylının ismi, Amanos Dağlarında dikilen fidanlarda yaşatılacak.Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, Seyit Ahmet Sılay tarafından yayınlanan "Allahaısmarladık Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü" kitabındaki "Şimdi düşünüyorum.

Çanakkale savaşlarında şehit olan 276 Hataylının ismi, Amanos Dağlarında dikilen fidanlarda yaşatılacak.
Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, Seyit Ahmet Sılay tarafından yayınlanan "Allahaısmarladık Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü" kitabındaki "Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim" dizelerinden yola çıkarak Çanakkale savaşlarında şehit düşen Hataylı ecdadı için bir şeyler yapmak istedi.
Kurumlar arasındaki iletişimleri kuran Mustafa Özer okulların ve üniversitenin katılımıyla Hatay’ın Belen ilçesinde 276 fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdi. Öğrencilerin, öğretmenlerin, askerlerin fidan diktikleri etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Uğur Ateş Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgiler aktardı. Belen İlçe Müftüsü Mehmet Doğru ise fidanların dikimi öncesi dua etti. Yapılan duada şehitlere rahmet okundu.
Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Özer, şehit isimlerine fidanlar dikilmesi projesiyle ilgili bilgiler vererek şöyle konuştu:
"2018 Mart ayında TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift’in sunduğu Gündem Ötesi programına katılan Çanakkale Harp Malzemeleri ve Belgeleri Koleksiyoneri Topkapı Sarayı’na kayıtlı alanının en büyük ve tek resmi koleksiyoneri Seyit Ahmet Sılay konuktu. 2012 yılında Seyit Ahmet Sılay’a ulaşan günlükte Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin günlüğünün ailesine ulaşıp ulaşmayacağı ve unutulmak korkusu gizliydi. Şehit Teğmen İbrahim Naci’nin Günlüğü’ kitabındaki ’Şimdi düşünüyorum. Şehit olursam ben de mi böyle solgun yapraklı birkaç kel ağacın dibine gömülüp terk edileceğim’ dizelerinden yola çıktık ve Hatay il nüfusuna kayıtlı şehitlerimizi unutmamak adına bir başlangıç yaptık ve Hatay’ın Belen ilçesinde 276 fidan dikim etkinliğini gerçekleştirdik. İlerleyen zamanlarda fidanlık bakımları gerçekleştireceğiz ve 276 şehidimizin künyelerini ağaçlara ve tabelaya yazarak alanda isimlerini yaşatacağız. Alana Şehit Teğmen İbrahim Naci başta olmak üzere İbrahim Naci şehit olduktan sonra günlüğü devam ettiren komutanı Yüzbaşı Bedri Efendi ve en son günlükte isimleri olan 71. Alay 3. Tabur’dan İmam Mustafa Memduh ve Katip M. Atıf şehitlerimiz adına da fidan dikeceğiz."
Belen’de Amanos Dağlarında Hataylı Çanakkale şehitleri için fidan diken öğrenciler ise Çanakkale şehitlerini unutulmaz yapabildikleri için çok mutlu olduklarını söylediler. Babasının iki dayısı Çanakkale’de şehit olan eğitimci Mustafa Uçan ise, "Hatay Belenli olarak babamın iki dayısı Çanakkale’de şehit oldular. Onların isimlerini burada yaşatacağımız için çok mutluyuz, vesile olanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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