Hataylı dönerci ıslak mendil ve poşetle kadına şiddete dikkati çekiyor

Hatay'da bir döner işletmecisi, kadına şiddet ve çocuk istismarına dikkati çekmek için poşetlerin ve ıslak mendillerin üzerine çeşitli sloganlar yazdırarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Merkez Antakya ilçesindeki Kemal Paşa Caddesi'nde döner dükkanı işleten Mehmet Mansuroğlu (29), kadın şiddetine ve çocuk istismarlarına dikkati çekmek için bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mansuroğlu, işletmesinde bulunan ıslak mendillere ve poşetlere "Çocuklar susar, sen susma, istismara sessiz kalma", "Çocuk istismarına hayır", "Kadına şiddete hayır" şeklinde sloganlar yazdırdı.

Döner işletmecisi Mansuroğlu, bu çalışmasıyla özellikle kadın müşterilerinin takdirini topladı.

Mansuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlarda farkındalık yaratmak için böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

Kadın şiddetinin ve çocuk istismarların artık son bulması gerektiğini vurgulayan Mansuroğlu, "Ne kadar insana ulaşabilirsek o kadar iyi olacağına inandık. Islak mendillerin üzerine yaptık ki gördüklerinde bakıp düşünmelerini istedik. Özellikle kadına şiddet son dönemde toplumumuzun kanayan yarası maalesef. Buna artık engel olunması gerekiyor. Biz esnaf olarak böyle bir proje içerisine girip bir farkındalık oluşturmak istedik. Umarız gerekli kesimlere ulaşmışızdır. Çok olumlu tepkiler aldım özellikle kadınlar çok ilgi gösterdi." diye konuştu.