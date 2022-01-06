HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hataylı kadınlar bu dolma için tornacının yolunu tutuyor! Öğrenen şaşkına dönüyor

Hataylı kadınlar bu dolma için tornacının yolunu tutuyor! Öğrenen şaşkına dönüyor

06.01.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın yöresel lezzeti olan ‘keşir dolması’ olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. Sert yapısı ile bilinen mor havucun, içi pirinç ve çeşitli baharatlar doldurularak yapılan lezzet için havuçlar, torna ile oyuluyor.

Hataylı kadınlar bu dolma için tornacının yolunu tutuyor! Öğrenen şaşkına dönüyor

Hatay’ın yöresel lezzeti olan ‘keşir dolması’ olarak bilinen mor havuç dolması, lezzetinin yanı sıra, hazırlanma safhasıyla dikkat çekiyor. İçi pirinç ve çeşitli baharatlarla doldurulan sert yapısıyla bilinen mor havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Torna ustası Mevlüt Tartma (56), “Bu havuç, ağaç tornasıyla oyuluyor. Geçmişten bu güne kadar gelen bir kültür" dedi.

40 YILDIR BU İŞİ YAPIYORUM

40 yıllık ağaç torna ustası Mevlüt Tartma, yeni neslin bilmediği mor havuç dolmasını yapmak isteyenlerin mutlaka tornacıya uğraması gerektiğini söyledi. Sert olan mor havucun ağaç tornasında oyulduğunu anlatan Tartma, “Mor havuç dolması Hataylı kadınların sıklıkla yaptığı bir yemektir. Yıllar boyunca bu yemeği yapan kadınlar mor havuçları oymak için ağaç tornacısına gelir. Bu havuç, ağaç tornacısına gelmeden oyulmaz. Havucu oymak için ayrı matkap uçlarım var. Kök kısımlarını kestikten sonra iki farklı başlık ile içini çıkarıp havuçların içini oyuyorum” diye konuştu.

Screenshot_7

''YAPILIŞINI ANLATTIĞIMIZDA ŞAŞIRIYORLAR''

Hatay UNESCO Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, yemeklerin tamamının kentin tarihine ve kültürüne uygun olarak yapıldığını söyledi. Aslan, “Yörede ‘keşir dolması’ olarak bilinen mor havuç dolması yöremizin lezzetlerinden biridir. Hataya özgü ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizden biridir. Keşir dolması içi sert odunsu bir yapıya sahip olduğu için el ile oyulması mümkün değildir. Yıllardır Hatay kadınları bu yemeği yapacakları zaman ağaç tornacısına gidip havucun içini boşaltırlar. Bu yemeğin yapılış biçimindeki en temeli ağaç tornacısına gidip bunun içini oydurmaktır. Bunu misafirlere ikram ettiğimizde çok beğeniyorlar ve yapılışını anlattığımızda ise şaşıyorlar. Mor havuç olması, tornacıda oyularak yapılması, normal standartların dışında nar ekşisi katılarak yapılması, bu ürüne değer katıyor” dedi.

Screenshot_8

KEŞİR DOLMASI NASIL YAPILIYOR?

Keşir dolmasının yemek menülerinde en çok tercih edilenlerin başında geldiğini belirten Gastronomi Evi Mutfak Şefi Süleyman Demirel ise yemeğin yapılışını ise şöyle anlattı: "Bu yemeğin içerisinde orta yağlı dana kıyması, pirinç, nane, tuz, karabiber, nar ekşisi, zeytinyağı ve domates salçası bulunuyor. Torna ile oyulduktan daha sonra biz bunun dışını sıyırıp güzelce yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra ise iç harcını hazırlayıp dolduruyoruz, tencereye koyuyoruz ve kaynamaya başladıktan sonra 25-30 dakikada hazır oluyor.”

Screenshot_9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
Yiyecek arayan kurt ayakta dondu!Yiyecek arayan kurt ayakta dondu!
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Faturalarda yeni dönem başlıyor! İşte detaylar

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Türkiye için tarihi gün! Dev tesis açılıyor

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

7 ay sonra boşanma kararı aldı! Şaşkına çeviren bahane

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

Bu belirtilere dikkat! Kuluçka süresi 2-3 güne düştü

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.