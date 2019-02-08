Hataylı küçük yazardan imza günü

Hatay’da 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Asil Eliçe Korkmaz, yaşıtlarının okuması için çıkardığı hikaye kitabının imza törenini gerçekleştirdi.

Hatay Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine katılan Vali Rahmi Doğan, Asil Eliçe Korkmaz ve arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk olarak Bilim-Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yapan Vali Doğan ve beraberindeki heyet, daha sonra sergiyi gezerek eseri hazırlayan öğrencilerden tek tek eserleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Asil Eliçe’nin yazıp resimlediği “Turuncu Balık” isimli kitabı için düzenlenen imza gününe katılarak adına imzalanan ve kendisine hediye edilen kitabı alan Vali Doğan, küçük yazar Asil Eliçe’ye başarı dileklerinde bulundu.

Öğrenciler tarafından sergilenen müzik dinletisiyle son bulan imza gününe, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko da katıldı.



