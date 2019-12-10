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Hataylı künefeciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:35 | Son Güncelleme

Hataylı künefeciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hatay'da künefe ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Künefeciler meydanında iş yerleri bulunan künefe ustası Zeki Cüzdan, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl oylamaya katıldıklarını belirten Cüzdan, "Fotoğraflar çok güzeldi, beni en çok etkileyen engelli vatandaşımızın azmi oldu." dedi.

Bir diğer ustası Ragıp Bekfilavioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

Babadan kalma mesleği sürdürerek 1949 yılından bu yana künefecilik yaptığını ifade eden Bekfilavioğlu, fotoğrafların profesyonelce ve sanatsal bakış açısıyla çekildiğini, AA haberlerini severek takip ettiğini söyledi.

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Yılın Fotoğrafları aa hatay

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