Hataylı künefeciler hedef büyüttü

SALİM TAŞ - Hatay'ın coğrafi işaret tescil belgeli tatlısı künefenin ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılıp, kent ekonomisine sağladığı getirinin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Hatay'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilmesiyle kentin gastronomi turizmi alanındaki hedefleri daha da arttı.

Birbirinden lezzetli yemek, meze ve tatlılarıyla bu alanda iddialı olan Hataylı ustalar, son dönemlerde yakaladıkları başarıyı daha da artırmak için her alanda atağa geçti.

Hatay denilince akla ilk gelen tatlılardan olan tescilli künefenin de daha bilinir olup, tüketiminin artırılması amacıyla kentteki künefeciler de bir ay önce dernek kurdu.

Dernek sayesinde tek çatı altında toplanan işletme sahipleri ve ustalar, Hatay'ın vazgeçilmez lezzetini yurt içi ve dışında daha çok kişiye ulaştırma hedefiyle çalışmalarına başladı.

- İhracat gelirinin artırılması hedefleniyor

Künefeciler Derneği Başkanı Mustafa Görgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da künefenin oldukça sevilerek yenildiğini ve künefeye talebin her geçen gün daha da arttığını belirtti.