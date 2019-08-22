HABER

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 14:14 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay’da toprağa verildi.Şehit Uzman Çavuş için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar, memleketi Hatay’da toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde cenaze töreni düzenlendi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in katıldığı törende baba Haşim Uçar, anne Fatma Uçar ve şehit yakınları şehidin naaşı başında gözyaşı döktü.
Acılı anne evladının al bayrağa sarılı tabutuna bakarak, "Sana tek tek gelemediler yavrum. Onlar korkak, birbirlerinin arkasına mı sığındılar yavrum" diyerek evladına seslendi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı tekbirler ve teröre lanet sloganlarıyla şehitliğe götürüldü.
Şehidin naaşı Antakya Şehitliğine defnedildi.
Cenaze törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Hataylı şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.