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Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Van’da çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Sezer Uçar, memleketi Reyhanlı’da toprağa verildi.

Van’da çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Sezer Uçar, memleketi Reyhanlı’da toprağa verildi. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel olurken, şehidin babası oğlunun naaşının önünde ’Vatan Sağolsun’ dedi.
Yıldırım-10 Operasyonları kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 askerde yaralandı. Çatışmada şehit düşen Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) için memleketi Reyhanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri, parti temsilcileri, STK ve oda başkanları ile şehidin aile ve yakınları katıldı.
Şehidin eşi ve annesi şehidin tabutunun önünde gözyaşı dökerken, babası ise ’Vatan Sağolsun’ diyerek hainleri güldürmedi.
Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Uçar’ın naaşı cenaze namazının ardından Reyhanlı Şehit Mezarlığına defnedildi.

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