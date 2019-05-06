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Hataylı şehit toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can’ın cenazesi Hatay’da toprağa verildi.Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can (24) için Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Merkez Camii’nde tören düzenlendi.Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bolu 2.

Hataylı şehit toprağa verildi

Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can’ın cenazesi Hatay’da toprağa verildi.
Şırnak’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can (24) için Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Merkez Camii’nde tören düzenlendi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin babası Abdullah Can ve annesi Hatice Can gözyaşlarına boğuldu.
Kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Piyade Sözleşmeli Er Ercan Can, Hassa Aktepe Mahallesi Bademli Şehitliği’nde toprağa verildi.

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