Hataylı yılanlara fısıldayan adam: Yılancı Kemal! Fare detayı…

Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer, insanların yaşam alanına giren yılanları yakalamasıyla herkesin yapamadığı bir işi başarıyor. Yılanları yakalayıp, onlarla konuşması nedeniyle Başer, 'Yılancı Kemal' olarak biliniyor. Yılanlara fısıldayan adam, bölgede bir kırmızı yılan yakalayarak nasihat vermesi görenleri şaşkına çevirdi.

Doğaya bırakacağı esnada yılanlarla konuşan 'Yılancı Kemal', "Sevgili kırmızı yılan insanlardan uzak dur. Aç kaldın, fare yemek için eve gittin ama öldürürler seni" sözleri gülümsetti. Doğaya bırakılan kırmızı yılan ise bir süre sonra gözden kayboldu.

"YILAN GEZEN YERE FARE GELMEZ"

Yakaladığı yılanla birlikte röportaj veren Kemal Başer, yılan hakkında bilgi vererek, "Şimdi eve girmiş, mutfakta yakalandı zaten bir yılan eve geliyorsa evin çevresinde geziyorsa o bölgede besleneceği bir canlı vardır. Özellikle fareler için gelir farenin kokusunu alır, onu avlamaya gider, yılan gezen yere fare gelmez. Farenin olduğu yere de yılan gelir öyle söyleyeyim. Bu da yakalamış zaten bunu yakalandığında karnına baktım, yeni beslenmiş dedim en az da bir tane yemiştir dedim ve yılanı yakalayıp çuvala koydum. Doğaya bırakmak için getirirken hayvan strese girmiş fareleri çıkartmış. İki tane fare çıkartmış düşündüğüm gibi iki tane yemiş. Şimdi bu zehirsiz bir yılan türü kırbaçgiller familyasından yine karayılan, bozyürük ve hazer yılanı o aileden. Kırmızı yılan dediğim bir türden. Agresif bir türdür saldırma eğilimi gösterir o da kendini korumak için yapıyor bunu zehir dişleri olmadığından. Şimdi bunu da yakaladık kurtardık doğaya salacağız birazdan. Yılanlar doğamız ve ekosistem için önemli canlılardır yılan türlerinin tanınmasını istiyorum. Yakaladığım yılanları tanıtmaya yönelik görsellerini paylaşıyorum her yılan zehirli değildir. Bunların doğada gerçekten çok önemli görevleri var. Bunlar biz görmeden doğada birçok noktada kemirgenleri yiyor. Bir dengeyi sağlıyor bunu bilmemiz lazım" dedi.

(İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır