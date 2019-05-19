Hataylılar atabarı oynadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Halk Oyunları Birlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19’da, 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı atabarı oynandı. Hatay’da etkinliğin adresi olan Atatürk Anıtı’nda yaklaşık onlarca kişi atabarı oynadı.

Milli Mücadele Hareketi´nin yıl dönümü dolayısıyla 19 Mayıs´ta 81 ilde ve 19 ülkede eş zamanlı olarak şehir meydanlarında atabarı oynandı. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da da Atatürk Anıtı’nda etkinlikten dakikalar önce toplanan onlarca vatandaş, önce prova yaptı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde, meydandaki kalabalık kol kola girerek atabarı oynadı. Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de atabarı oynayanlara eşlik etti.

Atabarı oynayanları izleyen bazı vatandaşlarda kol kola girerek atabarı oynadı.

Etkinlik sonrasında atabarı oynayan vatandaşlar çalan marşlara eşlik etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

