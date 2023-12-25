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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11'ler

25.12.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Beşiktaş maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takımın başında altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe olacak. Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda, ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler...

Hatayspor Beşiktaş maçı canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlıların muhtemel 11'inde Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Muleka, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Rebic ve Cenk'in adı geçiyor. siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada, rakibi ise 19 puanla 11. basamakta yer alıyor. Hatayspor Beşiktaş maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Hatayspor Beşiktaş maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Beşiktaş maçı bugün (25 Aralık 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor muhtemel 11'i: Erce, Kerim, Maksimovic, Kilama, Massanga, Aburjania, Görkem, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg, Dadashov.

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Muleka, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Rebic, Cenk

BEŞİKTAŞ LİGDE 26 PUANLA 5. SIRADA

Beşiktaş, Süper Lig'deki son karşılaşmasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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