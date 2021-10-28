Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.



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