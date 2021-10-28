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Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

28.10.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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