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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

11.11.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Galatasaray canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Trendyol Süper Lig heyecanı Hatayspor Galatasaray maçı ile kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor Galatasaray maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Hatayspor Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Hatayspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Galatasaray maçı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Hatayspor Galatasaray maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.

HATAYSPOR GALATASARAY CANLI MAÇ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor:Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

Canlı Skor


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