HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI MAÇ ANLATIMI

Hatayspor Galatasaray maçı saat ve yayın bilgisine dair araştırmalar karşılaşma gününün gelmesiyle hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Galatasaray, Hatayspor'a konuk olacak. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Hatayspor Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. İşte Hatayspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...
Hatayspor Galatasaray maçı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Hatayspor Galatasaray maçı Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edilebilecek.
Hatayspor:Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.