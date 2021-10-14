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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.10.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma, taktik ve geniş alan oyunu çalıştı.

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