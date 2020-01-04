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  4. Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

GÖLOVA (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15) , S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

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