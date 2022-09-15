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Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta karşılaşması!

15.09.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı bordo-beyazlılar maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor Kayserispor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 7. hafta karşılaşması!

Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürerken birçok kişi karşılaşmanın günü, saati ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Hatayspor Kayserispor maçının günü ve saati...

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

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