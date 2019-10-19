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Hatayspor ve Adana Demirspor taraftarı arasında kavga çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig’de, Hatayspor’un Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Adana’ya dönen Adana Demirsporlu taraftarlarla Hataysporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.
Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelenin ardından Belen ilçesinden geçerek Adana’ya giden otobüsteki Adana Demirsporlu taraftarlarla Hataysporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. İddiaya göre yol verme tartışması üzerine otobüste bulunan Adana Demirsporlu taraftarlardan bir kaçının laf atması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle çıkan, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada bazı taraftarlar hafif yaralandı, çevredeki araç ve iş yerlerinde zarar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki takımın taraftarını ayırdı.
Kavganın yatıştırılmasının ardından Adana Demirsporlu taraftarları taşıyan otobüs polis eşliğinde yoluna devam etti.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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