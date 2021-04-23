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Hatayspor’un golcüleri birbirleri ile yarışıyor

23.04.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de bu sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor’un golcü futbolcuları, gol krallığında birbirleri ile yarışıyor. Boupendza ve Mame Diouf ligde gol krallığı yarışında birinci ve ikinci sırada yer alıyor.

Hatayspor’un golcüleri birbirleri ile yarışıyor

Hatayspor’da son haftaların suskun golcüsü Boupendza, Trabzonspor ve Antalyaspor maçında attığı gollerle krallık yarışında yerini korumaya devam ediyor. Trabzonspor maçında 1 gol, Antalyaspor maçında ise 2 gol birden atan Boupendza 21 gol ile zirvede oturmaya devam ediyor.

Hatayspor’un tecrübeli golcüsü Mame Diouf ise Galatasaray, Göztepe ve Antalyaspor maçlarında attığı gollerle bir anda çıkışa geçerek 16 gole ulaştı ve sıralamada ikinci basamağa yükseldi.

Beşiktaş’ın golcüleri Cyle Larin ve Vincent Aboubakar 15’er gol ile üçüncü ve dördüncü sırayı paylaşırken, Sivasspor maçında sakatlanmaları ve kalan bazı maçlarda oynayamayacak olmaları nedeni ile Hatayspor’un golcü oyuncuları Boupendza ve Mame Diouf gol krallığı yarışında avantaj yakaladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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