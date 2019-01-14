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Hatay'ta taşkında mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 21:06 | Son Güncelleme

Hatay'ta taşkında mahsur kalan Suriyeli aile kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, araçlarıyla taşkın suları altındaki yolda mahsur kalan Suriyeli aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası dere taştı. Su baskınına uğrayan yoldan geçmeye çalışan Suriyeli ailenin içinde bulunduğu minibüs arıza yaptı.

Araçta mahsur kalan, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişilik aile, jandarmadan yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, çekici yardımıyla minibüsü güvenli yere çekti.

Araçtakilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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