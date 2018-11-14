Hatice: 5 vakit namaz kılıyorum

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında yine gülme krizine girdi.

Daha önce gülme krizine girip frikik veren Hatice poposuna dair sorulan sorulara "ayağa kalkayım bakın" diyerek cevapladı program sunucuları ise şoke oldu. Hatice "Benim kalçamda bir şey yok. Ayağa kalkayım da check edin. İnsanlar neden gördükleri şeylere inanıyorlar? Görmedikleri şeyler de var" dedi.

Hatice verdiği cesur pozlarla ilgili eleştirilere ise gerekirse tanga giyebileceğini gerekirse mini etek giyeceğini söyledi! Hatice 5 vakit namaz kıldığını da yayın sırasında açıkladı. Canlı yayında ise Hatice'ye "namazı da buna karıştırmayın" eleştirileri geldi.

'İBADETLERİM ALLAH İLE BENİM ARAMDA'

Hatice'nin sözleri şöyle: Sabah 06.00’da kalkıyorum. İnsanlar bana ‘ünlüsünüz neden bu kadar erken kalkıyorsunuz’ diyorlar. Ben herkese ‘namaz kılıyorum’ diyemem. Ben inanılmaz inançlı bir insanım. Erken kalkıyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum.