MAGAZİN

Hatice: 5 vakit namaz kılıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

2. sayfa programına katılan şarkıcı Hatice, tangalı pozlarını savundu! Hatice canlı yayında 5 vakit namaz kıldığını da açıkladı. Hatice açıklamasında "İbadetlerim Allah ile benim aramda" dedi.

Hatice: 5 vakit namaz kılıyorum

Sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarla gündem olan şarkıcı Hatice, bugün katıldığı '2. Sayfa' programında yine gülme krizine girdi.

Daha önce gülme krizine girip frikik veren Hatice poposuna dair sorulan sorulara "ayağa kalkayım bakın" diyerek cevapladı program sunucuları ise şoke oldu. Hatice "Benim kalçamda bir şey yok. Ayağa kalkayım da check edin. İnsanlar neden gördükleri şeylere inanıyorlar? Görmedikleri şeyler de var" dedi.

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Hatice verdiği cesur pozlarla ilgili eleştirilere ise gerekirse tanga giyebileceğini gerekirse mini etek giyeceğini söyledi! Hatice 5 vakit namaz kıldığını da yayın sırasında açıkladı. Canlı yayında ise Hatice'ye "namazı da buna karıştırmayın" eleştirileri geldi.

'İBADETLERİM ALLAH İLE BENİM ARAMDA'

Hatice'nin sözleri şöyle: Sabah 06.00’da kalkıyorum. İnsanlar bana ‘ünlüsünüz neden bu kadar erken kalkıyorsunuz’ diyorlar. Ben herkese ‘namaz kılıyorum’ diyemem. Ben inanılmaz inançlı bir insanım. Erken kalkıyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum.

Evimde çok başkayım. Babamın evinde de uzun etekler giyen bir insan değildim. Ben mayomu da giyeceğim, mayokinimi de giyeceğim, tangamı da giyeceğim. Haber olsun diye çekmedim. Herkes yediğini içtiğini paylaşıyor. Instagram bunun için değil mi? Her gün spor yapıyorum. Spor salonundan fotoğraf paylaşıyorum ‘bıktık’ diyorlar. Bu insanlara ne yapsam yaranacağım?

Ben şov dünyasındayım. Yeri gelecek şovumu yapacağım. İbadetlerim Allah ile benim aramda."

Hatice programda kendisine özellikle Dubai'deki iş insanlarından çok fazla özel mesaj aldığını açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
laiklik adı altında toplumda ahlak bırakmadınız.. tebrikler türkiye
bu tür pozu videosu çıkan herkes 5 vakit namaz kılıyor oluyor nedense. Allah kabul etsin hatçe
ne yaptığı belli deil ama maşallah nasıl geçindiği belli
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