Hatice anne 4 yıllık ayrılığın ardından oğluyla hasret gideriyor

Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Ceylan, "Suriye'de sadece kan, yıkık binalar, sürekli patlama ve silah sesleri var. Ama evim çok sakin ve huzurlu. Uzun süredir dönmeye karar vermiştim. Orada ailesini merak eden çok kişi vardı. Oturma eylemi yapan aileleri televizyondan izliyorduk." dedi.

Cafer Ceylan, AA muhabirine, 4 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Fırsat bulduklarında Diyarbakır annelerinin oturma eylemini takip ettiklerini vurgulayan Ceylan, "Acaba bizim de annemiz orada mı?" diye takip edenlerin çok olduğunu söyledi.

- "Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu"

"Sürekli, 'Benim burada ne işim var?' diye düşünüyordum. Çünkü benim ailem, akrabalarım, toprağım burada. Eğer savaşacaksam gelip kendi ailem, toprağım ve vatanım için savaşırım. Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Önce çok önemsenmedi sonra çok etkili olmaya başladı. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor, baskı ve korkudan dolayı gelemiyorlar." ifadelerini kullanan Ceylan, terör örgütüne katılanlara dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Ceylan, "Ben geldim. Kelepçe bile takmadılar. 'Tutuklayacaklar, işkence yapacaklar.' diyorlardı. Ama bunlar yaşanmadı. Sadece ifademi aldılar. İsteyen gelebilir. Orada her söylenene inanmasınlar." diye konuştu.

- "Dünyalar benim olsa bu kadar sevinmezdim"

Hatice Ceylan, oğlunu ilk gördüğünde yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu belirterek, diğer oturma eylemi yapan tüm annelerin de çocuklarına kavuşmasını diledi.