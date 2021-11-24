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Hatice Aslan itiraflarıyla dikkat çekti! Yaşını duyanlar şaştı kaldı

24.11.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yüzünde herhangi bir estetik müdahalesi bulunmayan Aslan, "Yüzümdeki çizgileri falan izlemeyi seviyorum" dedi.

Hatice Aslan itiraflarıyla dikkat çekti! Yaşını duyanlar şaştı kaldı

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle televizyon dünyasına adım atan son olarak Gain'de yayınlanan Hamlet dizisinde Nazan Kesmeci rolüne ve yakında Annemizi Saklarken dizisinde izleyiciyle buluşacak olan Hatice Aslan, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor.

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"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

Önceki akşam Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Hatice Aslan'ın 60 yaşında olduğunu duyan izleyiciler şaşkınlığını gizleyemedi. Bayülgen'in estetikle ilgili sorusu üzerine bu zamana kadar herhangi bir işlem yaptırmadığını söyleyen usta oyuncu, "Kendimi gözlemeyi seviyorum. Çizgilerimi falan izliyorum yaşadığım kayıplardan dolayı oluşan beyaz saçlarımı falan gözlemek ve buna müdahale etmemek çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

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Fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Hatice Aslan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Çocukluğu Sivas'ta gelen Aslan, ilk ve orta öğretimini yine Sivas'ta tamamladı. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Aslan, aynı yıl Devlet Tiyatrosuna girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu'na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı. Ardından Ankara'ya dönen Aslan, bu dönemde Ankara'da çekilen ve çoğunluğunu Devlet Tiyatroları oyuncularının oluşturduğu Ferhunde Hanımlar dizisinde, 7 yıl boyunca Nejla'yı canlandırdı.

Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizlerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı. 2000 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşınan oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yer almaya başladı. Aslan, Hakkı Ergök ve Renan Kaleli ile evlilikler yaptı.

Ayrılsak da Beraberiz, Bugünün Saraylısı, Lale Devri, Kiralık Aşk, Adı Zehra, Zümrüdüanka, Kuzgun, Bir Deli Rüzgar ve Cam Tavanlar gibi birçok projede rol aldı. Oyuncu şimdilerde Gain TV'de yayınlanan Hamlet dizisinde rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Aslan
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