MAGAZİN
  4. Hatice ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada olay oldu!

Hatice ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:17 | Son Güncelleme

Son olarak evlilik teklifi almasıyla gündeme gelen Hatice sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Hatice verdiği ayna pozuyla dikkat çekti.

Hatice ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada olay oldu!

Şarkıcı Hatice Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hatice, son olarak ayna karşısında çektiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, paylaşımını "Yağmur hazır dinmişken bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı sokaklarına. Bakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı... İyi geldi" notunu düştü.

Şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar geldi. Hatice'nin bir takipçisi "Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla" yorumunda bulundu.

1-BF0N.jpg

Şarkıcının pozu kısa sürede 3 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan, bir süredir Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan Hatice, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
IQ testini paylaştı! 11 puanlık artış...IQ testini paylaştı! 11 puanlık artış...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hatice, Hatice ayna, hatice ınstagram,

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

İran ve ABD gerilimi harekete geçirdi! Tahliye ettiler!

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kubilay Aka'dan Miray Daner açıklaması!

Barışma iddialarına Aka'dan yanıt! 'Görsek...'

Aleyna Tilki dedikodularla dalga geçiyor!

Öpüşme dedikodusundan sonra süper minili paylaşım

Güzelliğinden bir şey kaybetmedi! İşte Pınar Altuğ'un gençlik görüntüsü

Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?

Lerzan Mutlu IQ testini paylaştı

IQ testini paylaştı! 11 puanlık artış...

Madame Tussauds - Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar

Madame Tussauds - Aleyna Tilki figürünün maliyeti 200 bin dolar

Trump'a kızan Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkmak istiyor!

Ünlü şarkıcı Trump yüzünden vatandaşlıktan çıkmak istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.