Hatice ayna karşısındaki pozlarıyla sosyal medyada olay oldu!

Şarkıcı Hatice Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Hatice, son olarak ayna karşısında çektiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Hatice, paylaşımını "Yağmur hazır dinmişken bugünü kendime ayırdım. Attım kendimi Nişantaşı sokaklarına. Bakımlar yapıldı, butikler gezildi, arkadaşlarımla keyifler yapıldı... İyi geldi" notunu düştü.

Şarkıcının bu paylaşımına takipçilerinden ilginç yorumlar geldi. Hatice'nin bir takipçisi "Ortası sıkılmış diş macunu gibi poz vermişsin abla" yorumunda bulundu.

Şarkıcının pozu kısa sürede 3 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan, bir süredir Ali Kemal Sarı ile aşk yaşayan Hatice, geçtiğimiz günlerde doğum gününde sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

