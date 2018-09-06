Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın sunuculuğunu yaptığı teve2'deki '2. Sayfa'ya konuk oldu.

GÖĞÜS FRİKİĞİ VERİNCE STÜDYOYU TERK ETTİ

"En son ne zaman gülme krizine girdin" sorusu üzerine Gönül Yazar'ın canlı yayında yere kapaklandığı anlar aklına gelen Hatice, canlı yayında adeta krize girdi.

Gülerken kendine hakim olamayan ve bacaklarına vurmaya başlayan Hatice, dekolteli elbisesinin azizliğine uğradı.

Göğüs frikiği veren şarkıcı, elleriyle elbisesinin önünü kapatarak kendine gelmek için stüdyoyu terk etti.

"11 YILLIK KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLESİNİ GÖRÜYORUM"

Hatice'nin gülme krizine girmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, 11 yıllık kariyerlerinde böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi.