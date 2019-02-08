"Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı hayatı-mücadelesi-sırları" kitabının tanıtımı yapıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) "Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları" isimli kitap için düzenlenen basın toplantısına katılan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, "Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi. Ben burada devletler adına konuşacak değilim" dedi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Sinan Onuş tarafından yazılan "Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları" kitabın tanıtım toplantısına Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı. Türk ve Arap Medya Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, kitabın yazılış süreci, içeriği ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. "SİZİN HABER OLARAK BAKTIĞINIZ ŞEY BENİM İÇİN TRAJEDİYDİ"

Hatice Cengiz tanıtım toplantısında kitabın yazılma süreci hakkında bilgi verdi Cengiz, "Bu süreçte bir arkadaş, meslektaş olarak yanımda olduğu için Akif'e tekrar teşekkür ederim. Bu süreci kitap noktasında iyi bir şekilde bir araya getirmeye çalıştık, toplamaya çalıştık. Ha keza Sinan bey de çok uğraştı. Bunu yazmak o kadar kolay olmadı onlar açısından Çünkü anlatmak kolay olmadı. Bu normal bir hikaye değildi. Takdir edersiniz sizin haber olarak baktığınız şey benim için trajediydi. Sizin acınız bir başkası için haber niteliği taşıyor ama bunu siz acı olarak yaşıyorsunuz" dedi.

"UMUTLUYUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı rapor sorulan Cengiz, "Bu konuda sayın Callamard'la geldiği zaman ben de görüştüm. Kendisi benimle görüşmeyi arzu etmişti. 2 buçuk saati aşan bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Biliyorsunuz kendisi inisiyatif kullanarak Birleşmiş Milletleri tabir caizse harekete geçirmek için gelmişti. Burada yapmış olduğu görüşmeler ve tutmuş olduğu rapor önemli. Dün yayımlanan rapor kendisinin buradaki izlenimlerinin olduğu bir rapor. Bu anlamda bakıldığında BM'nin yaptırım gücünü herkes kadar biliyorum. Temennim bundan sonraki sürecin hızlandırılması ve kalıcı şeyler yapılması yönünde daha etkili olması. Bunun dışında siyasi olarak bir yankı uyandırır mı? Geleceğe yönelik nasıl bir işaretçi olur bize? Bunu herkes gibi ben de sizinle birlikte göreceğim. Ama umutluyum. Callamard'ın samimi olduğunu düşünüyorum. BM'de bu konu ile yapılan çok ciddi çalışmalar yok şimdiye kadar ama bundan sonraki süreçte daha fazla ümit var" diye konuştu.