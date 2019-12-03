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Hatice Cengiz: Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinden sorumlu tutulmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, uluslararası topluma Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi Arabistan’a üst düzey yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı.

Belçika (DHA) - Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, uluslararası topluma Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi Arabistan’a üst düzey yaptırımlar uygulaması çağrısı yaptı.
Hatice Cengiz, Belçika’da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raportürü Agnes Callamard ile katıldığı basın toplantısında, nişanlısı Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinden bu yana uluslararası otoritelerin etkili bir adım atmadıklarını söyledi.
Basın toplantısı öncesi yaptığı açıklamada Cengiz, “Burada olmamın nedeni hepimizin de bildiği gibi 2 Ekim’de bu yana geçen 14 aylık süre içinde maalesef elimizde Sayın Agnes Callamard’ın açıkladığı rapora istinaden birçok delil ve bilgiler olmasına rağmen uluslararası hukuk nezdinde uluslararası soruşturmalar olarak bir adım atılmış değil. Bununla alakalı konuyu takip etmek ve sonraki süreçte de yapacağımızı göstermek için buradayım” dedi.
Cengiz’in yanında Callamard da, Kaşıkçı cinayetine ilişkin herhangi bir adım atılmamış olmasının, “yönetimlerin cinayetten sorumlu tutulmadığı” mesajını verdiğini belirterek, şöyle konuştu:
“Bu konferansın amacına paralel olarak öncelikle, uluslararası toplumun Suudi Arabistan’ı sorumlu tutmaya karşı gösterdikleri isteksizliğe dikkat çekmek istiyorum. Bunun bir devlet işi olduğunu belirtmem gerekir. Bu basit bit operasyon veya bir hata değil, bu bir devlet cinayeti ve Suudi Arabistan’ın sorumlu tutulması gerekir. Son 6 ayda tanık olduğumuz şey, uluslararası toplumun Suudi Arabistan’la her şey normalmiş gibi ilişkilerini sürdürmesi oldu. Uluslararası toplumun, Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti konusunda bir muaf tutulma durumu olmayacağını kabul etmesi ve görevini yerine getirmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada birçok gazeteci öldürülüyor ve birilerinin, gazetecileri öldürüp bundan kaçamayacaklarını anlamaları gerekiyor. Uluslararası toplum, bir devletin işlediği cinayetten sorumlu tutulmayacağı mesajını veriyor."

Kaşıkçı cinayetinin devlet eliyle işlenmiş bir cinayet olduğu iddiasını sürdüren Cengiz, “Daha önce de söylediğim gibi bu devlet tarafından organize edilmiş bir cinayet ve Suudi Arabistan’ın yaptırımlara ve birtakım cezalara tabi tutulması gerekiyor. Ayrıca bireysel yaptırımlara da dikkat çekilmesi gerekiyor çünkü şu an uygulanan yaptırımlar, etkili olmaları için oldukça düşük düzeyde, bu yüzden yönetimlerin, Cemal Kaşıkçı cinayetine dahil olan, Prens de dahil olmak üzere en üst düzey yetkilileri hedef alması gerekiyor” dedi.
Cengiz ve Callamard’ın açıklamalarının ardından düzenlenen basın toplantısında, Cengiz cinayetin ardından geçen 14 aylık süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Kısaca şunu söyleyebilirim siz kendinizi bir gazeteci olarak nasıl hissediyorsunuz? Benim özel ilişkimle alakalı olarak ben bu olayı çok uzun bir süre kabul etmek istemedim, bu şokun etkisi uzun bir süre devam etti ama sonra uluslararası bazda ülkelerin ne kadar yavaş hareket ettiğini görünce bunun bir sorumluluk gerektirdiğini, hukuki anlamda peşine düşmem gerektiğini hissettim.”
Bundan sonraki süreçte Suudi Arabistan’a yönelik uluslararası yaptırımların önemine dikkat çeken Cengiz, şöyle devam etti:
“Ben, uluslararası bir soruşturma desteği talep ediyorum ve bunun için uğraşıyorum çünkü bu, bu şekilde kapanacak bir dosya değil. Cemal Kaşıkçı cinayeti bence modern dönemde işlenmiş insanlık dışı bir cinayet. Bunun bir şekilde insanları rahatsız etmeye devam etmesini istiyorum. Bunun birilerinin uykularını kaçırması gerekiyor çünkü bu basit bir hadise değil Burada gazetecilerin öldürülmesinin yanında daha da vahşice bir şey var. Suudi Arabistan’a ABD de dahil olmak üzere bütün AB ülkeleri başta olmak üzere bu konuyla ilgili bir yaptırım kararı uygulamasını istiyorum. Cemal için adalet ne olabilir? Cemal geri gelmeyecek, bu yüzden adalet sağlanamayacak fakat en azından Cemal’in de uykularını kaçıran bu sürecin normalleştirilmesi için bu kişilerin cezalandırılması gerekiyor, bu emri verenlerin sorumlu tutulması gerekiyor, bunlar olursa biz biraz daha rahatlarız.”

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