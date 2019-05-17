WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde konuşan merhum Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ABD'nin hala bir adım atmamasını eleştirerek, "ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi İnsan Hakları Alt Komitesinde gerçekleştirilen oturuma katılan Cengiz, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı ile tanıştıktan sonraki sürecini anlatan Cengiz, "Büyük bir heyecanla başlayan o sürecin 2 Ekim'de bu şekilde bitmesine ve dünyanın bu konuda hiçbir şey yapamamasına hala inanamıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini davet ettiğini, o dönemde Amerikan yönetiminin Kaşıkçı konusunda bir adım atabileceğini düşündüğünü belirten Cengiz, "Ancak aradan geçen 7 aylık sürede hiçbir şey yapılmadı, hala aynı noktadayız." dedi.

- "2 Ekim'de sadece Kaşıkçı öldürülmedi"

"2 Ekim'de aslında sadece Cemal değil, çok daha büyük değerler de öldürülmedi mi, Amerika'nın savunduğu değerler de öldürülmedi mi?" sorusunu soran Cengiz, şunları söyledi: