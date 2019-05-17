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Hatice Cengiz'den ABD Kongresine "Kaşıkçı" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 00:07 | Son Güncelleme

Merhum Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: - "ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir" - "Aradan geçen 7 aylık sürede hiçbir şey yapılmadı, hala aynı noktadayız" - "2 Ekim'de aslında sadece Cemal değil, çok daha büyük değerler de öldürülmedi mi, Amerika'nın savunduğu değerler de öldürülmedi mi"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinde konuşan merhum Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen ABD'nin hala bir adım atmamasını eleştirerek, "ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi İnsan Hakları Alt Komitesinde gerçekleştirilen oturuma katılan Cengiz, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı ile tanıştıktan sonraki sürecini anlatan Cengiz, "Büyük bir heyecanla başlayan o sürecin 2 Ekim'de bu şekilde bitmesine ve dünyanın bu konuda hiçbir şey yapamamasına hala inanamıyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini davet ettiğini, o dönemde Amerikan yönetiminin Kaşıkçı konusunda bir adım atabileceğini düşündüğünü belirten Cengiz, "Ancak aradan geçen 7 aylık sürede hiçbir şey yapılmadı, hala aynı noktadayız." dedi.

- "2 Ekim'de sadece Kaşıkçı öldürülmedi"

"2 Ekim'de aslında sadece Cemal değil, çok daha büyük değerler de öldürülmedi mi, Amerika'nın savunduğu değerler de öldürülmedi mi?" sorusunu soran Cengiz, şunları söyledi:

"ABD, uluslararası bir soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabilir, bunu yönetebilir. Sayın Trump da Suudi Arabistan'la ilişkilerini bir kenara koyarak bunun hesabını sorabilir. Bu soruşturmada ABD, Suudi Arabistan'a bu cinayeti sorup cevaplarını kamuoyu ile paylaşabilir. Müttefik olmak sadece çıkar ilişkileri değildir; müttefik olmak yeri geldiğinde bu cinayetin sebebini ve ne olduğunu bütün dünyaya sorabilecek cesareti de gerektirir.

ABD'nin insan hakları ve demokrasi anlamında savunduğu değerleri Kaşıkçı cinayeti sürecinde de göstermesini umduğunu belirten Cengiz, söz konusu değerlerin sadece Amerikan anayasasında yazıldığı haliyle kalmaması gerektiğini vurguladı.

- "Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir"

Cengiz, "Biz eğer bugün Cemal'i geri getiremeyeceksek, en azından kendisi gibi düşünce suçlularının serbest bırakılması için Suudi Arabistan üzerinde baskı oluşturabiliriz. Uluslararası kamuoyu oluşturup Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Oturuma katılan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar da, "Kaşıkçı'nın acısını derinden hissediyorum. Kongre olarak elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Oturuma katılan Özgür Asya Radyosu Uygur Servisi Yayıncısı Gulchehra Hoja da Çin yönetiminin Uygurlara yönelik uygulamalarını örnekler vererek eleştirdi.

Hoja, tüm dünyaya çağrıda bulunarak Uygur Türklerinin maruz kaldığı haksız uygulamalar karşısında Çin yönetimine tepki gösterilmesini istedi.

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