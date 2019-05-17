Hatice Cengiz'den ABD'de Kaşıkçı tepkisi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin insan haklarıyla ilgili alt komitesinde konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kimsenin ciddi bir sonuçla karşılaşmamasına inanamadığını belirten Cengiz, "Dünyanın bu konuda hâlen hiçbir şey yapmamış olmasını anlayamıyorum" dedi. İnsan haklarıyla ilgili haber yapmanın tehlikeleri ve uluslararası basın özgürlüğü hakkındaki oturumda tercüman aracılığıyla konuşan Cengiz, "Hâlâ neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Cesedinin nerede olduğunu da" ifadesini kullandı.

ABD'ye çağrı

Bu cinayetten ötürü Suudi Arabistan'ın cezalandırılması için çağrı yapan Cengiz, ABD'den de bu ülkedeki siyasi mahkûmların serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmasını istedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de nişanlısı Cengiz ile evlenebilmesi için gerekli olan belgeleri almak için girdiği başkonsosluk binasından bir daha çıkmamıştı. Binanın dışında bekleyen Cengiz, nişanlısından saatlerce haber alamayınca Türk yetkilileri aramıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında Suudi görevlilerce öldürüldüğünü olaydan yaklaşık 2,5 hafta sonra kabul etmek zorunda kalmıştı. Parçalara ayrıldığı tahmin edilen Kaşıkçı'nın cesedi henüz bulunamadı.