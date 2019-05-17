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Hatice Cengiz'den ABD'de Kaşıkçı tepkisi

17.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Temsilciler Meclisi'nin davetlisi olarak katıldığı oturumda, "Dünyanın bu konuda hâlen hiçbir şey yapmamış olmasını anlayamıyorum" dedi.

Hatice Cengiz'den ABD'de Kaşıkçı tepkisi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin insan haklarıyla ilgili alt komitesinde konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kimsenin ciddi bir sonuçla karşılaşmamasına inanamadığını belirten Cengiz, "Dünyanın bu konuda hâlen hiçbir şey yapmamış olmasını anlayamıyorum" dedi. İnsan haklarıyla ilgili haber yapmanın tehlikeleri ve uluslararası basın özgürlüğü hakkındaki oturumda tercüman aracılığıyla konuşan Cengiz, "Hâlâ neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Cesedinin nerede olduğunu da" ifadesini kullandı.

ABD'ye çağrı

Bu cinayetten ötürü Suudi Arabistan'ın cezalandırılması için çağrı yapan Cengiz, ABD'den de bu ülkedeki siyasi mahkûmların serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmasını istedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de nişanlısı Cengiz ile evlenebilmesi için gerekli olan belgeleri almak için girdiği başkonsosluk binasından bir daha çıkmamıştı. Binanın dışında bekleyen Cengiz, nişanlısından saatlerce haber alamayınca Türk yetkilileri aramıştı. Riyad yönetimi, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında Suudi görevlilerce öldürüldüğünü olaydan yaklaşık 2,5 hafta sonra kabul etmek zorunda kalmıştı. Parçalara ayrıldığı tahmin edilen Kaşıkçı'nın cesedi henüz bulunamadı.

Trump yönetimi Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Riyad'a ciddi bir yaptırım uygulamadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Cinayet emrini veren kişinin muhtemelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu yönündeki CIA raporu da Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, önemli bir stratejik müttefik diye tanımladığı Suudi Arabistan'ı bölgede İran'a karşı bir denge unsuru olarak görüyor ve bu nedenle Riyad'a yönelik yaptırımlara sıcak bakmıyor.

"ABD için bir sınav"

Nişanlısının öldürülmesine daha sert bir tepki verilmesini sağlama ümidiyle Washington'a gittiğini söyleyen Cengiz, daha önce de Beyaz Saray'a davet edildiğini ancak Trump'ın vereceği yanıta güvenmediği için bu davete icabet etmediğini belirtti.

Cengiz, alt komitede yaptığı açıklamada, "İki şey arasında tercih yapacağımızı düşünüyorum: Ya hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğiz. Ya da tüm çıkarları ve siyaseti bir kenara bırakıp hareket ederek daha iyi bir hayat için gerekli olan değerlere odaklanacağız" dedi.

ABD'yi düşünce özgürlüğü ve insan haklarının "kalesi" olarak tanımlayarak adalet çağrısı yapan Cengiz, "Bunun ABD için bir sınav olduğunu düşünüyorum. ABD'nin geçebileceği ve geçmesi gereken bir sınav" ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açılan davada 11 sanık yargılanıyor. İsimleri kamuoyuna açıklanmayan bu sanıklardan beşi hakkında idam talep ediliyor.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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