HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül

Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül

21.12.2020 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi cinayetinin aydınlanmasında ve şüpheli Veli K.’yı yakalayarak Akşehir’e getiren özel ekipte görevli personele ödül verildi.21 Aralık 2012 tarihinde kaybolan ve 25 Aralık 2012 günü tarihinde Akşehir Atakent Mahallesi Akyar mevkisi jandarma sorumluluk alınanda boğularak öldürülmüş olarak bulunan Hatice Çiftci cinayetini aydınlanmasında ve şüpheli Veli K’nin yakalayan özel ekipte görevli polis memurları ödüllendirildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi cinayetinin aydınlanmasında ve şüpheli Veli K.’yı yakalayarak Akşehir’e getiren özel ekipte görevli personele ödül verildi.
21 Aralık 2012 tarihinde kaybolan ve 25 Aralık 2012 günü tarihinde Akşehir Atakent Mahallesi Akyar mevkisi jandarma sorumluluk alınanda boğularak öldürülmüş olarak bulunan Hatice Çiftci cinayetini aydınlanmasında ve şüpheli Veli K’nin yakalayan özel ekipte görevli polis memurları ödüllendirildi. 8 yıl önce boğularak öldürülmüş halde bulunan Hatice Çiftçi’nin yapılan otopsisinde tırnak arasında ve üzerinde şüpheli şahsa ait DNA elde edilmiş ancak şüphelinin kimliği tespit edilememişti. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayet dosyasını tozlu raflardan tekrar indirilerek dosya üzerinde çalışma başlattı. Akşehir polisi, dosyadaki jandarma kriminal laboratuvarı ile Polis kriminal laboratuvarının ayrı ayrı olduğunu tespit ederek veri tabanlarının birleştirilmesi talebinde bulunmuştu. Yapılan veri tabanı birleştirilmesinde 2014 yılında düzenlenmiş Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal raporu olduğunu tespit ederek raporun Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği bölgesinde 2013 yılı içerisinde meydana gelen olayda olaya karışan şahıstan alınan kan ve doku örneğinin Hatice Çiftçi’nin DNA örnekleri ile uyuştuğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüpheli şahsın Veli K. olduğu tespit edildi.

Özel ekip peşini bırakmadı
Veli K.’nin ikamet adresinin Antalya Kepez de olduğu belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’ın ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde özel bir ekip kurularak şüpheli Veli K.’yı yakalamak üzere Antalya ili Kepez ilçesine gidilerek gerekli araştırma yapıldı. Ancak şüphelinin buradan İzmir iline taşındığı tespit edilerek özel ekip İzmir iline gitti. Kurulan özel ekip İzmir ilinde iki gün boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte çalışma yapmış ve yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli Veli K.’nın ahşap ve metal masa sandalye yaparak pazarladığını ve bu işleri yaparken kullandığı kendisine ait bir aracı olduğunu tespit ederek ahşap ve metal masa sandalyeyi satın almak üzere müşteri gibi şüpheli Veli K. ile telefon ile irtibata geçerek şahsın Manisa ilinde olduğunu tespit etti. Veli K.’ya ait araç PTS den takibe alındı ve Manisa ili dönüşü İzmir ili Sütçüler uygulama noktasında uygulama ekipleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınıp Akşehir’e getirildi. Şüpheli Veli K. Akşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgulamasında Hatice Çiftçi olayı ile ilgili suçunu itiraf etti, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice Çiftçi olayının tesadüfen değil uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu tespit edildiği ve zanlının yakalanarak adalete teslim edildiği belirtildi.
Hatice Çiftçi cinayetinin aydınlanmasında ve şüpheli Veli K.’yı yakalayarak Akşehir’e getiren özel ekipte görevli personel, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir tarafından altın, plaket ve başarı belgesi verilerek ödüllendirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
100 milyonluk ikramiye kuyruğu100 milyonluk ikramiye kuyruğu
Cemal Enginyurt neden ihraç edilmişti?Cemal Enginyurt neden ihraç edilmişti?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Asgari ücret açıklamaları son durum!

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kısmi felç oldu

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Koronavirüs testi pozitif çıktı, dolandırıldı!

Milli Piyango bayileri önünde 100 milyonluk ikramiye kuyruğu

100 milyonluk ikramiye kuyruğu

POMEM 8 bin polis alımı başvurusu son gün... Polislik başvurusu nasıl yapılır? 27. Dönem POMEM başvuru şartları ve ücreti nedir?

Son başvuru günü bugün!

Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Ekrem İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

İmamoğlu'ndan barajlardaki su seviyesine ilişkin kritik açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.