MAGAZİN

Hatice'den Demet Akalın'a olay yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Cesur pozları ile gündeme gelen Hatice, kendisi hakkında olumsuz yorum yapan Demet Akalın'ı topa tuttu.

Hatice'den Demet Akalın'a olay yanıt!

Paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıldığını duyurmuştu. Hatice'nin açıklamasına Demet Akalın'ın "Samimi bulmuyorum" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hatice, kendisine olumsuz yorum yapan Demet Akalın'ı Instagram hesabından, eleştiri bombardımanına tuttu.

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"BİR AYARIN OLSUN"
Paylaştığı cesur pozları çok konuşulan Hatice, yardım için sahneye çıkacağı konserin organizatörleri tarafından dolandırıldığını sosyal medyadan duyurmuştu.

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Hatice, Demet Akalın'ın haberi paylaşılan bir sayfada "Ya şimdi küçümsemek istemiyorum ama kimsin sen ya. Ayarın olsun biraz. Bir ortanız olsun. Ya g.... gündem ol ya da iyiliklerinle. İkisi samimi gelmiyor" yorumu üzerine küplere bindi.

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Instagram hesabından art arda Akalın'ı hedef alan paylaşımlar yapan Hatice, Akalın'ın geçmişten günümüze cesur pozlarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatice demet akalın instagram

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