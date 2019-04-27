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Hatice hemşire, protez bacağıyla 14 kilometre pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da geçirdiği bir kaza sonucu sol bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (21), protez bacağıyla 'Kadınlar bisikletle buluşsun' etkinliğinde bisikletle 14 kilometre yol katetti.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da geçirdiği bir kaza sonucu sol bacağını kaybeden hemşire Hatice Tunç (21), protez bacağıyla 'Kadınlar bisikletle buluşsun' etkinliğinde bisikletle 14 kilometre yol katetti.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü'nce 'Kadınlar bisikletle buluşsun' etkinliği düzenlendi. Merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda bir araya gelen 20 kadın, 14 kilometre pedal çevirdi. Protez bacağıyla bisiklet kullanan hemşire Hatice Tunç ise dikkat çekti.

Geçirdiği bir kaza sonucu sol bacağını kaybeden Hatice Tunç, kendisi gibi bedensel engelli kişilerin evlerine hapsolmasını istemediğini söyledi. Diyarbakır'da bir sağlık ocağında 1 yıldır hemşirelik yaptığını anlatan Tunç, "Kadınlar olarak hayatın her alanında olduğu gibi bisiklet ile de trafiğe çıkabiliyoruz. Benim için bir artısı daha var. Protezimle bisiklet kullanıyorum. Bu benim için büyük bir başarıdır. Bunu yapmak birçok insan için belki imkansız görülebilir, ama ben yaptım ve başkalarının da yapabileceğine inanıyorum. İnsanlar denemedikleri, başkalarının söylemleriyle yapamayacaklarına inandırılmış bir şekilde evlerinde oturuyorlar. Ben bunun olmasını istemiyorum ve insanlara yapabileceklerini göstermek için elimden geleni yapıyorum" dedi.

'İNSANLARIN DÜŞÜNCELERİYLE DE SAVAŞIYORUM'

Protez bacağıyla bisiklet sürebilmesinin kendisi için önemli olduğunu belirten Tunç, "Bizim için 'Başına bir olay geldi, otursun evinde sakin bir hayat yaşasın, otursun şükretsin haline ve hayatı dışardan izlesin' diyorlar. Ben asla bunu yapmadım, kimsenin de yapmasını istemem. Çünkü bu hayat bizim ve kimse bizim ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü anlayamaz. Ben hayatın her alanında olduğum zaman daha mutluyum. Evde oturmak bana göre bir şey değil. Kimseye göre de bir şey değildir. Ben sadece bacağımın olmayışıyla değil, çevremdeki insanların düşünceleriyle de savaşıyorum. Bunu yapmak benim için bir hedef oldu. İnsanların evlerine hapsedildiğini görünce, daha fazla aktif olarak insanların heveslenmesini istiyorum. Umarım birçok insana faydam dokunur" diye konuştu.

Turun ardından etkinlik, kadınların bisikletle ilgili yaşam hikayelerinin olduğu söyleyişle sona erdi. Etkinliğe katılan diğer kadınlar da hemşire Hatice'nin yaşama tutunmasının herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

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