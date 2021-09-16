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Hatice hemşireyi öldürüp cesedini bataklığa gömmüştü! Aksoy'a verilen ceza belli oldu

16.09.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Didim'de kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy tarafından öldürülüp cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Suat Aksoy'a, 'kasten öldürmek'ten müebbet hapis cezası verildi.

Efeler Mahallesi'nde 10 Ekim 2020'de kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun, oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin iki sokak arkasında 4 gün sonra bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi.

KOLTUKTAKİ KAN TUSU'NUN KANIYLA EŞLEŞTİ

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, cinayeti itiraf etti.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA CESEDİ BATAKLIĞA GÖMDÜ

Suat Aksoy ifadesinde, Hatice Tusu ile son kez konuşmak için buluşup, kendi aracına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tusu'nun cenazesi ise Söke'nin Özbaşı Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEKTEN DAVA AÇILDI

Delillerin toplanmasının ardından geçen temmuz ayında Hatice Tusu'yu 'kasten öldürmekten' Suat Aksoy hakkında Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma, 31 Ağustos'ta görüldü. Bugün görülen 2'nci ve karar duruşmasında tutuklu Suat Aksoy, Hatice Tusu'nun yakınları ve avukatları celseye katıldı. Mahkeme Aksoy'a müebbet hapis cezası verildi.

KORODA TANIŞMIŞLAR

Tusu'nun Suat Aksoy ile Didim Kültür ve Sanat Derneği'nin sanat müziği korosundayken tanıştığı ve 2 yıl süren arkadaşlıkları sonrasında Tusu'nun ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıkmıştı.

Cansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karedeCansız bedeni bataklığa gömülü halde bulunmuştu! Hatice hemşire katiliyle aynı karede

Hatice Tusu'nun, ayrılığı kabullenemeyen Aksoy'un sürekli olarak kendisini rahatsız etmesi üzerine mahkemeden 2 kez uzaklaştırma kararı çıkarttırdığı öğrenilmişti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Aydın
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