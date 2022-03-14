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Hatice Kaçmaz kimdir, katiline ne kadar ceza verildi? Hatice Kaçmaz davasında karar çıktı mı?

14.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatice Kaçmaz'ın hayatı ve cinayet davasında karar çıkıp çıkmadığı merak edildi. Son gelişmelere göre TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ı öldüren Orhan Munis'in cezasında indirim yapıldı. Peki Hatice Kaçmaz kimdir, katiline ne kadar ceza verildi? Davada karar çıktı mı? İşte sanatçı hakkında merak edilenler ve çıkan karar...

Hatice Kaçmaz kimdir, katiline ne kadar ceza verildi? Hatice Kaçmaz davasında karar çıktı mı?

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Hatice Kaçmaz’ı öldüren Orhan Munis’in yargılanmasına ilişkin davada indirim kararı verdi. Yargıtay’ın kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz’ın (33) bir süre görüştüğü Orhan Munis tarafından 13 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da bir parkta katledilmesi ile ilgili davada karar verildi. Peki Hatice Kaçmaz kimdir?

HATİCE KAÇMAZ KİMDİR?

Eşini kaybetmiş olan TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın 1 çocuğu vardı. Kaçmaz, Orhan Munis'ten gelen evlilik teklifini kabul etmezken, Munis vazgeçmedi. 17 Eylül 2014 tarihinde marketten dönen Kaçmaz'ın önünü kesti. İddiaya göre Kaçmaz direndi ve Munis genç kadını zorla parka götürdü. 15 defa bıçakladı, bıçak darbelerinden 3'ü ise kalbine geldi. Sonrasında Munis kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve iyi hal indirimi uygulanmamıştı.

DAVADA KARAR ÇIKTI MI?

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Son gelişmelere göre Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), evlenme teklifini reddeden Hatice Kaçmaz'ı katleden faile verilen indirimli cezayı yerinde bulundu. YCGK, Yargıtay Başsavcılığı'nın faile "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönündeki tebliğnameyi ise reddetti.

Kaymaz ile beraber parkta buluşmaya gelirken bileğine 19,9 cm'lik bıçak bağlayan Munis’in "anlık hiddetle" katliamı işlediği savunulan kararda, kadının evlenme teklifini kabul etmesi halinde failin katliamı işlemeyeceği, reddedildiği için “anlık hiddetle cinayeti işlediği”, tedbiren taşıdığı bıçağı "Duygusal çöküntü ve hiddetin etkisiyle" kullandığı vurgulandı. Karar, 5'e karşı 14 üyenin oyuyla alınmış oldu. “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis alan fail, ağırlaştırılmış müebbetten kurtulduğu için kısa sürede serbest kalabilecek.

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