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Hatice Kılıç'ı dolandırdığını Esra Erol'da itiraf etmişti! Gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:30 | Son Güncelleme

Esra Erol'un programında, 63 yaşındaki Hatice Kılıç'ın kendisine aşık olmasını fırsat bilerek 30 bin lira dolandırdığını itiraf eden İlyas Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

Hatice Kılıç'ı dolandırdığını Esra Erol'da itiraf etmişti! Gözaltına alındı

63 yaşındaki Hatice Kılıç'ın, internette tanışıp aşık olduğu İlyas Çelik tarafından dolandırıldığı canlı yayında ortaya çıkmıştı. Çelik, canlı yayındaki itiraflarından sonra polis tarafından gözaltına alındı.

AŞIK OLDU, 30 BİN LİRA KAPTIRDI

İddiaya göre, Hatice Kılıç (63) internetten tanıştığı 45 yaşında olduğunu iddia eden adama önce aşık oldu, sonra 30 bin lira kaptırdı. Başına gelen talihsiz olayları geçtiğimiz günlerde Esra Erol’da anlatan Hatice Kılıç'ın elindeki fotoğraftan, kendisini subay Metehan Altun olarak tanıtan kişinin, aslında Kuşadası Belediyesinde bir temizlik görevlisi olarak çalışan İlyas Çelik (32) olduğu ortaya çıktı.

Hatice Kılıç’ı dolandıran İlyas Çelik, yalan söyleyerek dolandırdığını itiraf ederek “Taksitle borcumu ödeyeceğim. Burada Hatice Hanım ve ailem mağdur. Yapmamam gerekiyordu, hatalıyım kabul ediyorum.” ifadesini kullandı.

Emniyet ekipleri program sonrasında ATV stüdyolarına giderek İlyas Çelik’i gözaltına aldı.

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