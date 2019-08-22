Hatice'nin hedefinde rapçiler var! 'Fuhşiyata iten...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen ve eleştirilen Hatice rapçieri topa tuttu.

Son dönem Norm Ender, Ceza, Ben Fero, Ezhel gibi rapçilerin popüler olmasına dayanamayan Hatice söylediği sert sözlerle dikkat çekti. Daha önce podyumda kalçasını açtığı için eleştirilen Hatice o eleştirileri de ima ederek ateş püskürdü. Hatice yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Rap adı altında çekilen klipler ve saçma sapan sözlerle gençleri küfüre, alkole, uyuşturucuya, sokak mafyacılığına özendiren kısaca fuhşiyata iten tehdit eden, bu anlamsız müziğe ve bu müzik anlayışına destek veren herkese sesleniyorum! Hani burası Türkiye idi! İki açık fotoğrafa laf söyleyenler! Geleceğimiz olan gençlerin bu vaziyetleri canınızı yakmayacak mı?"

