Hatice'nin son hali hayranlarını üzdü

Geçtiğimiz ay ünlü modacı Muammer Ketenci'nin defilesinde podyumda yürüdüğü anda birden elbisesinin kuyruğunu açarak kalçasını gösteren Hatice magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

Daha sonra cesur birçok paylaşıma imza atan, Hatice'den korkutan bir fotoğraf geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Hatice, kendisine nazar edildiğini söyleyerek, "Yüzüm yandı nazar dedim, gözüm 2 gündür bu halde yine nazar diyorum çünkü kalbi fesat insan demeye dilimin varmadıklarının bedduası tutmaz iyi bilirim" notunu düştü.

