HABER

Hatice’den kendilerini terk eden annesine cenazede tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

Adana’da dün sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan’ın cenazesi toprağa verildi.

Adana’da dün sokakta oynarken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Erol Bartan’ın cenazesi toprağa verildi. Kardeşi için dün feryat eden 13 yaşındaki Hatice, kendilerini terk eden ve cenazeye katılan annesine tepki gösterdi.
Güzelevler Mahallesi, 1975 Sokak’ta meydana gelen olayda, Hatice Bartan (13) kardeşlerine kahvaltı hazırlarken 6 yaşındaki kardeşi Erol Bartan dışarı çıkıp yolda oynamaya başladı. Küçük çocuk yoldan geçen Uğur Ş. yönetimindeki 07 DN 350 plakalı kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük Erol’un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından minik Erol’un cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada baba Erol ve hala Fatma’nın birbirine sarılıp ağlaması yürekleri burktu.

Baba evinde helallik alındı
İlk olarak baba evine götürülen cenaze burada helallik alınmasının ardından toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Çocuklarını terk eden Fatma da cenazeye katılıp gözyaşlarına boğulup fenalık geçirdi. Kardeşini kaybettikten sonra "Annesizlik böyle bir şey, annem olsa böyle olmazdı, annenizin kıymetini bilin" diyerek gözyaşı döken 13 yaşındaki Hatice Bartan, annesine tepki gösterip üzerine yürümeye çalıştı. Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken Hatice fenalaşınca yakınları tarafından sakinleştirildi.

"O kadının yaptığı annelik olamaz"
Bu arada, Hatice’nin halası Fatma Komaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatice kardeşlerine bakmak için okulu bıraktı. Kardeşlerine hem annelik hem babalık yapıyor. O kadının yaptığı annelik olamaz. En küçük çocuğu 1,5 yaşındayken bırakıp gitti. Bir daha yüzlerini görmedi. Sabah da arayarak bize küfürler etti. Onun cenazeye de gelmesini istemiyoruz” dedi.
Mezarlıkta feryat eden anne Fatma ise, “Ben 13 yılımı verdim. Çocuklarımı görmeye hep geldim. Babaları bırakmadı. Daha 1 ay önce geldim çocuklarımla kaldım. Babaları adam değil” diye tepkisini dile getirdi.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktıKaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı
44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda flaş gelişme44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

Bakan'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.