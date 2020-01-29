HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatice'den yürek ısıtan yardım

Hatice'den yürek ısıtan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

BARTIN ve Karabük Valilikleri tarafından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

Ayhan ACAR- Yasin ALDEMİR/BARTIN, (DHA)- BARTIN ve Karabük Valilikleri tarafından toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi. Bartın’da, zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar’ın (35), yeğeninin giymediği elbiseleri vermesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Bartın Valiliği tarafından yapılan organizasyonda, yardımseverlerin getirdiği gıda, ısınma, giyim ve temel ihtiyaç malzemeleri, Kemer Köprü Mahallesi’ndeki bir depoda toplandı. Gönüllülerin yardımıyla kolilere konulan ihtiyaç malzemeleri, yine gönüllüler tarafından TIR’a yüklendi. Eskihamidiye köyünde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Hatice Gürpınar, yeğenin giymediği spor ayakkabı, mont ve eşofman takımlarını getirdi. Valilik sosyal yardımlaşma personeli tarafından teslim alınan malzemeler kolilere yerleştirilerek, içine Hatice Gürpınar’ın ismi yazıldı. Engelli Hatice Gürpınar, vakıf personeline ‘Bunları onlara ulaştırın’ diye tembih etti. Duygusal anlar yaşanırken, Hatice Gürpınar, görevlilere sarılarak ağladı.
BİR TIR DOLUSU YARDIM GÖNDERİLDİ
Karabük AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 473 battaniye, 348 giyim kolisi, 17 temizlik kolisi, 6 bebek maması kolisi, 61 ısıtıcı ve 20 yardım poşeti TIR’a yüklendi. Bir TIR yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Karabük Valisi Fuat Gürel, "Dünyanın neresinde olursa olsun, hayırsever Türk milleti elinden gelen gayreti göstererek yardım etmeye çalışıyor. Bu sefer yardıma kendi insanımız ihtiyaç duydu. Depremzedelerin yanında olmak adına bu TIR’ı Karabük'ten göndermiş olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeşil çayın faydaları nelerdir?Yeşil çayın faydaları nelerdir?
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldıBaşına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Hoynat Adası turistlerin gözdesi oldu

Eskiden yalnızca gemiciler kullanıyordu! Şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.