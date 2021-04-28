Hatipoğlu'nda beklenmedik soru! '5 yıldır nişanlıyım, hayırlı olmadığı için mi evlenemiyorum?'

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nihat Hatipoğlu'na İzmir'den oline bağlanarak sora soran İlayda Öngüven, "Hocam 5 yıldır nişanlıyım. Hep önümüze engel çıkıyor. Bu nedendir? Hayırlı olmadığı için mi, yoksa Allah bekletip güzelleştirdiği için mi?'" sorusunu sordu.

"GEÇ KAVUŞANLAR..."

Hatipoğlu ise, soru karşısında, "Nişanlınızdan memnun musunuz? O zaman iyidir. Geç kavuşanlar inşallah iyi kavuşur. Bunda bir şey yoktur. Zamanı gelince o engeller kalklar. Siz de arzu ettiğiniz evliliği yaparsınız." şeklinde cevap verdi.

