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  4. Hatipoğlu'nda beklenmedik soru! '5 yıldır nişanlıyım, hayırlı olmadığı için mi evlenemiyorum?'

Hatipoğlu'nda beklenmedik soru! '5 yıldır nişanlıyım, hayırlı olmadığı için mi evlenemiyorum?'

28.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan sorularla yine dikkat çekiyor. Bu sezon online bağlantı ile sorular alan Hatipoğlu, aldığı çeşitli sorularla bu Ramazan'ın da en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de aldığı ilginç sorularla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nihat Hatipoğlu'na İzmir'den oline bağlanarak sora soran İlayda Öngüven, "Hocam 5 yıldır nişanlıyım. Hep önümüze engel çıkıyor. Bu nedendir? Hayırlı olmadığı için mi, yoksa Allah bekletip güzelleştirdiği için mi?'" sorusunu sordu.

"GEÇ KAVUŞANLAR..."

Hatipoğlu ise, soru karşısında, "Nişanlınızdan memnun musunuz? O zaman iyidir. Geç kavuşanlar inşallah iyi kavuşur. Bunda bir şey yoktur. Zamanı gelince o engeller kalklar. Siz de arzu ettiğiniz evliliği yaparsınız." şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Nihat Hatipoğlu
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İSLAMIN EMRİ OLAN ŞERİATTEN BAHSET HOCA BİRAZ BOŞ MUHABBETLER YAPMA.
Boşş muhabbeter.
Allah akıl fikir versin,adam hoca münecimmi,nerden bilsin,falcıya git sor????

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