Hatıra fotoğraf çekiminde 'hanedan kıyafeti' dönemi

Muammer İRTEM- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da yaşayan Onur Bayraktar (37), 700 yıllık Cumalıkızık köyünde, Osmanlı döneminde hanedan üyelerinin giydiği kıyafetlerle, turistlerin fotoğrafını çekiyor. Bayraktar, Osmanlı dönemine ait filmlerin rağbet görmesi üzerine işlerinin de açıldığını söyledi.

Eğitim hayatını bitirdikten sonra senaristlik yapan Onur Bayraktar, bu mesleği bırakıp 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan 700 yıllık tarihi Cumalıkızık köyüne taşındı. Bayraktar burada, Osmanlı hanedan üyelerinin giydiği kıyafetlerle, ziyaretçilerin hatıra fotoğrafını çekmeye başladı. Son zamanlarda ‘Diriliş Ertuğrul’ ve benzeri Osmanlı dönemini anlatan dizilerin popülerleşmesi ve Arap coğrafyasında da yayınlanması, Bayraktar'ın işlerinde yoğunluğa neden oldu. Hem Arap turistler, hem de yerli turistler, bu kıyafetlerle fotoğraf çektirmeye yoğun ilgi göstermeye başladı.

'KONSEPTİ GÖRENLER İLK BAŞTA ŞAŞIRIYOR'

Farklı bir iş yapmaya karar verdiğinde bu işin ilgisini çektiğini belirten Onur Bayraktar, "Arkadaşımla gezerken Osmanlı dönemine ait kıyafetler ve konseptle fotoğraf çeken birilerini gördüm ve ardından Cumalıkızık'ta işletmemi açtım. İnsanlar Osmanlı dönemine ait kıyafetler giyiyor, ben onların fotoğraflarını çekiyorum ve beğendikleri fotoğrafları satın alıyor. İnsanlar bu konsepti ilk gördüklerinde şaşırıyor. Burayı kına hizmeti veren bir işletme, müze, film seti sananlar dahi oluyor. İlgi oldukça yoğun. Özellikle son dönemlerde televizyonlarda yayınlanan Osmanlı dizi ve filmleri de bu işi ilgi çekici hale getiriyor. Örneğin Diriliş Ertuğrul dizisini hayranlıkla izleyenler, mutlaka bu tarzda fotoğraflar çektirmek istiyor. Yabancı turistlerden de en çok Arap coğrafyasından gelenler ilgi gösteriyor. Buradan çok ciddi bir ilgi var" diye konuştu.