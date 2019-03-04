Hatırlandıkları için memnun kaldılar

Adıyaman'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hayata geçirilen "Kadınlarımız Hayatımızdır Projesi" kapsamında kentteki 100 kadına karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün oluşturduğu ekip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde uygulanan proje doğrultusunda kentteki ihtiyaç sahibi ve emekçi 100 kadını ev ve iş yerlerinde ziyaret etti. Kadınlarla bir süre sohbet eden ekipler, karanfil ve çeşitli hediyeler vererek kadınların anlamlı gününü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın birimi görevlilerinden Enes Osman Aba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları için değil sorunlarının çözülmesi için bir fırsat ve imkan olarak gördüklerini söyledi.

Kadın sorunlarının diğer toplumsal ve insani sorunlardan ayrı tutulamayacağına işaret eden Aba, bir ülkenin uygarlık düzeyinin, kadınların, dolayısıyla insanların yaşam şartlarına bakılarak ölçüleceğini aktardı.