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Hatırlandıkları için memnun kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, "Kadınlarımız Hayatımızdır Projesi" kapsamında kentteki 100 kadına karanfil ve hediye verdi - Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde hatırlanmaktan memnun kaldıklarını dile getirdi

Adıyaman'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi hayata geçirilen "Kadınlarımız Hayatımızdır Projesi" kapsamında kentteki 100 kadına karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün oluşturduğu ekip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde uygulanan proje doğrultusunda kentteki ihtiyaç sahibi ve emekçi 100 kadını ev ve iş yerlerinde ziyaret etti. Kadınlarla bir süre sohbet eden ekipler, karanfil ve çeşitli hediyeler vererek kadınların anlamlı gününü kutladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın birimi görevlilerinden Enes Osman Aba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart'ı sadece kadınların yılda bir kez hatırlanmaları için değil sorunlarının çözülmesi için bir fırsat ve imkan olarak gördüklerini söyledi.

Kadın sorunlarının diğer toplumsal ve insani sorunlardan ayrı tutulamayacağına işaret eden Aba, bir ülkenin uygarlık düzeyinin, kadınların, dolayısıyla insanların yaşam şartlarına bakılarak ölçüleceğini aktardı.

Aba, şöyle konuştu:

"Cennet anaların ayakları altındadır' diyen bir medeniyetten geliyor olmamız kadınlarımızı belirli bir güne ve haftaya sığdıramayacağımızın en önemli parametresidir. Kadın ve erkeği çatışmacı bir rekabetin parçası haline getiren çıkmazdan çıkarmak toplum menfaati açısından son derece önemli bir konudur. Zira, kadın ve erkek birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı ve bütünleyicisidir. Kadın erkeğin yaşamı ve öteki yarısıdır."

Neslihan Bilaloğlu ise proje kapsamında Adıyaman'da çalışan ve ihtiyaç sahibi kadınları ziyaret ettiklerini belirterek, "Onları mutlu ettik. Kadınları bir gün değil her zaman önemsiyoruz. Farkındalık çalışması yapmak istedik. Sokak, pazar, fırın ve çeşitli iş yerlerindeki kadınları ziyaret ettik. Tepkiler oldukça olumluydu." diye konuştu.

Karanfil ve hediye verilen kadınlardan Yıldız Çalış, 20 yıldır fırında çalıştığını belirterek, günlerini kutlayan ekiplere teşekkür etti.

İşletmeci Serap Çerçe ise 4 yıldır eşine fırında yardım ettiğini belirtti, hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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