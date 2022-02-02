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Hatırlatma dozu olmayanlar aşısız sayılacak

01.02.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB'de iki doz aşı olmuş kişilerin "tam aşılı" statüsü dokuz ayla sınırlandırıldı. Bu süre içinde hatırlatma dozu olmayanlar aşısız sayılacak. Hatırlatma dozunun kaç ay geçerli olacağı ise düzenlemede yer almıyor.

Hatırlatma dozu olmayanlar aşısız sayılacak

AB'de iki doz aşısını yaptırmış kişilerin aşı sertifikaları dokuz ay geçerli sayılacak. Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle, ikinci doz aşıdan ya da tek dozluk Johnson&Johnson aşısından sonra 270 gün içinde hatırlatma dozunu olmayanların AB çapındaki aşı sertifikası geçersiz hale gelecek ve aşısız muamelesi görecekler.

AB Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders, yeni düzenlemenin "hatırlatma dozu olmanın önemini vurguladığını" belirterek aşıların geçerlilik süresi konusunda ortak bir kural bulunmasının AB içinde seyahatleri kolaylaştıracağını kaydetti.

Kural sadece bir ülkeye girişlerde geçerli olacak, restoran, sinema ya da sosyal etkinliklere girişlerde ek test gerekip gerekmediği konusunda üye ülkelerin kendi düzenlemeleri geçerli olmaya devam edecek.

HATIRLATMA DOZU NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

AB Komisyonunun kararı, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) tavsiyesi sonrasında geldi. ECDC, aşıların etkisinin zamanla azaldığına işaret ederek ikinci dozdan sonra altı ay içinde hatırlatma dozu olunması ile ilgili tavsiyede bulunmuştu.

AB, üye ülkelerde aşılama kampanyalarına zaman tanınması amacıyla, tavsiye edilen altı aylık sürenin üzerine üç ay daha eklemiş oldu. AB çapında geçerli aşı sertifikasının hatırlatma dozu sonrasında ne kadar süreliğine geçerli olacağı ise düzenlemede yer almıyor.

AFP/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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