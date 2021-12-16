Hatırlatma dozu randevusu nasıl alınır? MHRS ve ALO 182 ile 3. doz aşı randevusu alma yöntemi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronvirüs aşılarıyla ilgili önemli bir duyuru geldi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapan Koca, Omicron varyantına karşı Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmasının avantajını yaşadığını belirtti.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU VURGUSU

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşı randevuları MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor. ALO 182’yi arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte randevu alabilmek mümkün.

MHRS resmi internet adresi üzerinden randevu almak istiyorsanız;



Önce eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıklayın. Daha sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduysanız “Randevu Al” butonuna tıklayın. Ardından T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile beraber istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS SİSTEMİ ÜZERİNDEN RANDEVU İÇİN TIKLAYIN

