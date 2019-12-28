Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına girerek yurt dışında paralı servislerle yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmeleri yapan iki kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak’ta bulunan Türk Telekom’a ait bağlantı kabinine girerek ellerindeki farklı cihazlarla telefon bağlantısı kuran kişilerin yut dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Durumun Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada son üç ayda farklı illerde de benzer durumların yaşandığı ve toplamda yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Ereğli emniyeti şüphelendikleri E.Y. (25) ile M.K.’nın (27) 06 GE 5130 plakalı minibüs ile 26 Aralık 2019 günü Alaplı ilçesinden Ereğli’ye giriş yaptıkları tespit edilince takibe aldı. Savcılıktan alınan izin ile şüpheliler Bartın’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Beykoz ve İzmir Karabağlar ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda Telekom hatlarıyla bağlantıda kullandıkları değerlendirilen birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Zanlıların Ereğli ilçesinde 5 kez, Bartın’da ise 22 kez telefon hatlarına kaçak girerek farklı ülkelerle kaçak görüşmeler yaptıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



