HABER
  4. Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar

Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 22:14 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına girerek yurt dışında paralı servislerle yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmeleri yapan iki kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kdz.

Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde telefon hatlarına girerek yurt dışında paralı servislerle yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmeleri yapan iki kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi Yarma Cami Sokak’ta bulunan Türk Telekom’a ait bağlantı kabinine girerek ellerindeki farklı cihazlarla telefon bağlantısı kuran kişilerin yut dışı görüşmeler yaptığı tespit edildi. Durumun Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesi üzerine yapılan araştırmada son üç ayda farklı illerde de benzer durumların yaşandığı ve toplamda yaklaşık 130 bin TL tutarında telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren Ereğli emniyeti şüphelendikleri E.Y. (25) ile M.K.’nın (27) 06 GE 5130 plakalı minibüs ile 26 Aralık 2019 günü Alaplı ilçesinden Ereğli’ye giriş yaptıkları tespit edilince takibe aldı. Savcılıktan alınan izin ile şüpheliler Bartın’da jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Beykoz ve İzmir Karabağlar ilçelerindeki ikametlerinde yapılan aramalarda Telekom hatlarıyla bağlantıda kullandıkları değerlendirilen birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Zanlıların Ereğli ilçesinde 5 kez, Bartın’da ise 22 kez telefon hatlarına kaçak girerek farklı ülkelerle kaçak görüşmeler yaptıkları anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar

2020 trafik cezaları belli oldu!2020 trafik cezaları belli oldu!
Kömürsu Yaylası’nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardıKömürsu Yaylası’nda mahsur kalan gençleri belediye ekipleri kurtardı
Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldıSarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bahçeli'den tezkere ve yerli otomobil açıklaması

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Sarıyer'de faciadan dönüldü!

28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Bu otomobilden sağ çıktılar

Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Hazırlıklar tamam! Taksim ışıl ışıl

Gemi kazasını örnek gösterdi! Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İçişleri Bakanlığı: Hollanda uyruklu iki terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.