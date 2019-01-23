HABER

HATSU personeli derede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (HATSU) görevli Mehmet Asım Dönmezer (38), Hanna Deresi'nde ölü olarak bulundu.

HATSU personeli derede ölü bulundu

Mehmet EZER- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (HATSU) görevli Mehmet Asım Dönmezer (38), Hanna Deresi'nde ölü olarak bulundu.
Merkez Defne ilçesi Hanna Deresi’nde hareketsiz bir kişinin suyun içinde olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, suyun içinden çıkardığı cesedin HATSU personeli Mehmet Asım Dönmezer’e ait olduğu tespit etti. Dönmezer’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

HATSU personeli derede ölü bulunduHATSU personeli derede ölü bulunduHATSU personeli derede ölü bulunduHATSU personeli derede ölü bulundu

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Sevgilisini öldüren kalıp ustasına müebbet hapisSevgilisini öldüren kalıp ustasına müebbet hapis
İnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardıİnşatta asansör boşluğuna düşen kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Fenerbahçe'de Adebayor sesleri

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.